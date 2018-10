Geknok om voorwaarden ’duel’ Navalni en commandant

Navalni pakte de handschoen op, maar gaf een eigen draai aan de uitdaging. Hij stelde het recht te hebben de plaats van de confrontatie en het wapen te mogen kiezen. „Ons duel zal de vorm aannemen van een debat dat live wordt uitgezonden op kanaal één of een andere landelijke zender”, zei de politicus in een filmpje.

Solotov bleek niets te voelen voor zo’n confrontatie. „Een debat? Ik had hem uitgenodigd voor iets anders”, reageerde de voormalige lijfwacht van president Poetin. Hij had eerder aangekondigd „in de ring” of ergens anders in een paar minuten gehakt te zullen maken van de politicus. Solotov beweerde later dat hij Navalni alleen heeft uitgedaagd tot een sportwedstrijd.