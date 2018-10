Peiling over keuze zomer- of wintertijd

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het huidige systeem van het halfjaarlijks verzetten van de klok af te schaffen. Lidstaten moeten zelf beslissen welke tijd zij hanteren.

Door het voorstel van de Europese Commissie zou er een keus overblijven tussen een permanente zomertijd of een permanente wintertijd. Een belangrijk argument om het huidige systeem af te schaffen voor de Europese Commissie is dat mensen en dieren last zouden hebben van het verzetten van de klok.

Nederland wil het liefst dat lidstaten kiezen voor hetzelfde systeem, om te voorkomen dat er een lappendeken aan tijdzones ontstaat in Europa. Uiteindelijk hakt het kabinet de knoop door, met uitkomst van de peiling als belangrijk hulpmiddel. Voor het Nederlandse kabinet staat de optie van het huidige systeem, inclusief klok verzetten, ook nog open. In de peiling mogen mensen daar ook voor kiezen.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt dat zij de peiling dit jaar nog wil houden. Een referendum hierover is volgens haar nu niet mogelijk en zou ook niet snel genoeg gaan, ze heeft immers vlug antwoord nodig. Het inmiddels afgeschafte referendum was hier ook niet voor geschikt, benadrukt ze, want met dat middel konden kiezers zich immers enkel uitspreken over aangemomen wetten en niet over dit soort Europese voorstellen.

Nederland wil ook nog meer onderbouwing vanuit Brussel over waarom het voorstel om niet meer de klok te verzetten, beter is dan het huidige systeem. Het kabinet vindt het niet realistisch dat er Europees 1 april al overeenstemming is over welk systeem wordt gekozen, zoals de Europese Commissie wil, en zegt dat er meer tijd nodig is.

Ollongren houdt de optie open dat men er in Brussel niet uitkomt en dat er toch niet gekozen wordt voor een permanente zomer- of wintertijd maar dat het huidige systeem blijft bestaan. Omdat Nederland bovenal wil dat lidstaten hetzelfde systeem hebben, is dat ook nadrukkelijk een optie voor het kabinet.