Jacob vrij, broer Piet 5 jaar de bak in voor hasjsmokkel

De rechtbank in Malmö achtte bewezen dat de oudste broer, 23, de drugs probeerde te smokkelen naar Noorwegen om het daar te verkopen. Helaas voor Piet liepen ze tegen de lamp bij een controle op de brug tussen Denemarken en Zweden. Ze verklaarden daar onderweg te zijn naar een ski-vakantie in Noorwegen, een verhaal dat ondersteund werd door de aanwezigheid van ski-uitrusting in de bus en het feit dat er een hotel was gereserveerd in Noorwegen.

Toch vertrouwden de douanebeambten het niet helemaal. Het busje werd uitvoerig onderzocht en een drugshond sloeg gelijk aan. In een speciale ruimte tussen de voorstoelen werd bijna vijftig kilo hasj gevonden. Piet K., de oudste broer, sprak over dertig kilo die hij wilde verkopen zonder dat zijn jongere broer daar vanaf wist. Omdat de vingerafdrukken van Jacob K. ook niet aanwezig waren op de laadruimte en de verpakking van de drugs, werd hij eerder al vrijgelaten.

De oudste broer is minder fortuinlijk. Hij moet vijf jaar brommen en mag daarnaast tien jaar Zweden niet meer in. Een echte ski-vakantie in Scandinavië zal dus moeten wachten tot na 2028.