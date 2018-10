’We hebben de plicht Italië te helpen’

En natuurlijk is het maar de vraag of die exorbitante bedragen überhaupt terugbetaald zullen worden. M.a.w.: We hebben ook de plicht om Italië, als dat noodzakelijk is, er doorheen te slepen.

Feitelijk een moeten, want binnen de EU mag het land nooit failliet gaan, het is té belangrijk om het te bagatelliseren. Een land met zoveel mooie waarden wat betreft producten waar het beroemd om is, mag nimmer uit de EU worden verbannen. Het is ook een trots van de andere Europeanen.

Een openbaar museum is het, zoveel schoons waar zo vele Europeanen, Aziaten en Amerikanen jaarlijks van genieten. Wel zal het op enig moment onder curatele gesteld moeten worden om de zaken te herstellen.

Wellicht een idee de vele miljarden mensen wereldwijd die dagelijks pure Italiaanse producten kopen en etenswaar nuttigen, een extra bijdrage te vragen om zo een deel van de Italiaanse staatsschuld in te lossen?

