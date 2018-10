Cel en tbs voor man (76) die gehandicapt meisje misbruikte

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft een 76-jarige man uit Lierop veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs wegens jarenlang seksueel misbruik van een verstandelijk gehandicapt meisje. Volgens de rechtbank is ook bewezen dat hij in 2012 een ander meisje (9) heeft misbruikt. De man was eerder veroordeeld voor seksueel misbruik van een kind.