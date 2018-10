Na een heerlijke lunch in Kolhorn bleek dat we vergeten waren om de koelbox uit te zetten en was de accu leeg. Een boot aanduwen of aanslepen kan natuurlijk niet. Maar Garage Strijder en Bakker uit Kolhorn was zo vriendelijk even met een extra startaccu te komen om ons weer op weg te helpen. Van een vergoeding wilde hij niets weten. Een prima service!

Bart Hekkert, Julianadorp