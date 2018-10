Zeldzame vinvis gespot in de Noordzee

Een medewerker die werkte aan de aanleg van een windturbine legde het spektakel vast. Er worden vaker zeehonden en bruinvissen gespot, maar dit is speciaal.

Dat bevestigt Hans Verdaat, onderzoeker bij Wageningen Marine Research: „Dit is erg bijzonder. De laatste waarneming van een levende gewone vinvis in Nederland dateert uit 2001, toen er een in de haven van Vlissingen zich vast zwom.”

De vinvis zwemt normaal gesproken in dieper water van de Atlantische Oceaan. Volgens Verdaat lijkt het dier het goed te maken. „Het dier oogt levendig op de video en vertoont normaal zwemgedrag. Op basis van deze beelden is echter niet veel over de gezondheidstoestand te zeggen.”

Bekijk de video hieronder: