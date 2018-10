Verloting villa voetbalclub gaat door

Dit jaar bestaat voetbalvereniging Eenrum honderd jaar en behaalde de club een aantal sportieve successen. Reden voor een feestje, dachten ze in het Groningse Eenrum. Er werd een vakantievilla gekocht ter waarde van 150.000 euro, een mooie auto voor een tweede plek of een vakantiecheque en er werden dus bijna achtduizend loten verkocht van bijna honderd euro per stuk. Vrijdagavond vanaf acht uur zijn er drie gelukkige winnaars en is de voetbalclub bijna een ton rijker.

Facebook-live

„Het hele evenement wordt op Facebook live uitgezonden”, vertelt Oorebeek trots. Hij heeft ook liever dat geïnteresseerden daadwerkelijk daar naar kijken in plaats van af te reizen naar Groningen: „Het wordt al erg vol”, legt hij uit. Om binnen te komen bij de verloting is ook een daadwerkelijk lot nodig. Het opgehaalde geld komt ten goede aan het complex van de voetbalvereniging, dat dringend aan een opknapbeurt nodig is.

En dat is ook een vereiste van De Kansspelautoriteit: een loterij als deze is toegestaan, mits minstens de helft van de opbrengsten ten goede komt aan het goede doel – in dit geval het sportcomplex. Daarnaast moet er 31 procent van de opbrengsten aan de belasting afgedragen worden. Er is ook een vergunning nodig, en die heeft de voetbalvereniging.