Nog geen dag na de arrestatie van Donald Trump wordt de familie van zijn rechter al bedreigd

Juan Merchan is de rechter in de rechtszaak tegen Trump. Hij is aangeklaagd wegens boekhoudfraude. Het zwijggeld dat hij in 2016 aan pornoactrice Stormy Daniels heeft betaald zou volgens de aanklacht verkeerd op zijn geschreven om belasting te ontduiken. Dinsdag werd hij hiervoor officieel gearresteerd.

Nog geen 24 uur later kregen Merchan en zijn familie volgens bronnen al bedreigingen. Een andere bron van de rechtbank van Manhattan zegt dat ook aanklager Alvin Bragg en andere medewerkers met hoge functies telefonisch, via e-mail en in brieven bedreigd worden. De aanklager kreeg vorige maand zelfs nog een poederbrief met een doodsbedreiging.

Extra beveiliging

De politie van New York biedt daarom extra beveiliging aan medewerkers die bij de rechtszaak betrokken zijn. Ook wordt de rechtbank nog meer beveiligd als voorzorgsmaatregel. De informatie van medewerkers is van de website van de rechtbank gehaald, omdat dat gebruikt werd in verontrustende berichten op sociale media, waaronder het platform Truth Social van Trump.

Donald Trump in de rechtszaal. Ⓒ ANP / HH

Daar werd de dochter van Merchan al bekritiseerd. Zij zou volgens Trump en zijn zonen Donald Trump Junior en Eric Trump hebben gewerkt voor de campagne van vicepresident Kamala Harris en president Joe Biden. In 2020 werkte zij namelijk voor Pr-bedrijf Authentic Campaigns. Harris heeft hier gebruik van gemaakt tijdens haar presidentscampagne. Er is echter geen bewijs dat Merchans dochter voor Harris of Biden werkt of heeft gewerkt.