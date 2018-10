Uitslag Stelling: Vertrouwen in Boekhoorn

De gunfactor voor Boekhoorn is hoog onder de respondenten. „Net als alle Nederlanders is Boekhoorn opgegroeid met de Hema”, reageert een van hen. „Een Nederlander aan het roer van een Nederlands concept, schept wel de juiste verwachtingen.” Een ander: „Hij heeft het karakter ervoor, is een doorzetter. Door online te combineren met een uitgekookte formule moet het lukken.” Vertrouwenwekkend vinden veel stemmers het ook dat Boekhoorn het slepende conflict met de franchisenemers heeft beslecht.

Behalve dat ze het fijn vinden dat de Hema Nederlands wordt, zijn de meeste respondenten ook blij dat Hema nu is verkocht aan een echt persoon en niet aan een anonieme private equity-firma.

De winsten van Hema staan al jaren onder druk. Respondenten denken dat dit komt doordat de vorige investeerders geen geschiedenis hebben met de oerhollandse winkelketen. „Maak de Hema weer zoals die was”, zo merkt een van hen op. „Dat is inclusief de Zwarte Pieten op de Sinterklaas-verpakkingen.”

Toch hebben ook andere Nederlandse concepten het niet makkelijk dezer dagen. Blokker heeft het moeilijk en V&D ging zelfs failliet. Stemmers zijn echter wel positief over dit soort winkels. „Hema moet zich blijven onderscheiden”, zo adviseert iemand. Een ander: „Hopelijk blijft de Hema gezellig, maar sommige dingen zijn er echt te duur.”

Laatst werd bekend dat V&D online verder gaat. Daar hebben de meeste respondenten niet veel vertrouwen in. „Zo jammer dat V&D is verdwenen. Ik mis ze nog steeds als ik ga winkelen”, aldus een nostalgische stemmer. Een ander: „Dat was echt míjn winkel. Ik kwam altijd met iets thuis waar ik veel plezier aan beleefde.”

Velen geloven sowieso niet in online winkelen. Een flinke meerderheid zegt ook niet bij Hema te gaan winkelen als die alleen online zou bestaan. „Het zal niet lang meer duren totdat consumenten doorhebben dat je kleine spulletjes zoals ondergoed en schoolartikelen gewoon in een winkel kunt kopen, in plaats van online. Het zou dus prettig zijn als er tegen die tijd nog echte winkels open zijn.”

Inmiddels zit Hema wel in heel veel Europese landen. Twee derde van de respondenten vindt het een goed idee dat de keten naar het buitenland is gegaan. Iets minder deelnemers, maar wel nog steeds een meerderheid, vinden Hema’s op treinstations ook een goede zet.

De winkelketen heeft veel last van goedkopere concurrenten als Action en Kruidvat. Toch denkt ruim de helft dat Hema deze voor kan blijven, evenals non-food verkopende supermarkten. „Zolang Hema producten blijft verkopen die ’echt Hema’ zijn, zal het wel goed blijven gaan”, zo is de verwachting van een stemmer. Een ander zegt: „Als ik snel iets nodig heb, dan koop in bij de Action. Wil ik kwaliteit, dan ga ik naar de Hema.”

Overigens komen bijna alle stemmers regelmatig bij Hema. En de rookworst is veruit het meest populaire Hema-product. Een van de deelnemers schrijft: „Ze mogen van mij alles veranderen, zolang de rookworst maar blijft.”