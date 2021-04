25 gewonden bij ernstige woningbrand in Anderlecht bij Brussel

Het vuur in de vier verdiepingen tellende woning werd omstreeks 3.00 uur opgemerkt. „Toen we arriveerden, sloeg het vuur al uit een van de appartementen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Het gaat om een appartementsgebouw met vier verdiepingen en een achterbouw. Een aantal bewoners had zichzelf al in veiligheid gebracht, maar anderen moesten door de brandweer geëvacueerd worden.

Drie van de vier gewonde brandweerlieden raakten bevangen door de rook, een vierde liep brandwonden op in de nek en aan de bovenrug.

Instortingsgevaar

Omdat het gebouw al aanzienlijke schade opliep door de brand en er wat scheuren te zien zijn, is er instortingsgevaar en konden de brandweermannen de woningen nog niet betreden. Het zou dus kunnen dat de slachtofferaantal nog niet definitief is. Verschillende omliggende woningen zijn ontruimd en tientallen mensen worden opgevangen.

Hoe de brand ontstaan is, is op dit moment nog niet duidelijk. „Het is nog te vroeg om dat te zeggen”, zegt Derieuw.

De reddings- en hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook de burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, is aanwezig.