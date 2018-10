’In schacht gevallen mijnwerker doodt 3 ratelslangen’

Toen Waddell in de schacht viel, brak hij twee benen en bleef hulpeloos liggen. De paniek werd groter toen hij drie ratelslangen bemerkte, die om hem heen krioelden. Waddell besloot de strijd aan te gaan en doodde ze allemaal, bevestigen autoriteiten volgens Fox News.

Twee dagen later hoorde zijn vriend Terry Schrader ineens geschreeuw, zo vertelt hij. „Hij zou maandag hiernaartoe komen. We hebben altijd een deal: komt hij niet, dan ga je op dinsdag zoeken. Maar ik kwam pas vandaag. Ik was bang voor wat ik zou aantreffen”, zei Schrader woensdag.

Geschreeuw

Meteen toen hij aankwam bij de mijn, hoorde hij geschreeuw. „Toen ik uit mijn truck stapte. Help! Help!, hoorde ik. Toen hebben we meteen de hulpdiensten gebeld.”

Op een video van Fox News is het geschreeuw van de mijnwerker te horen. Ⓒ Screenshot Fox News

Het kostte hulpverleners bijna zes uur om de zwaargewond geraakte Waddell uit de schaft te tillen (video). Een traumaheli bracht hem naar het ziekenhuis. Hoewel Waddell erg was uitgedroogd en verschillende botbreuken had, zijn z’n verwondingen niet levensbedreigend.