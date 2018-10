Doodschopper spoorloos en ondergedoken

De politie heeft intern een signalering verspreid, bevestigt een woordvoerder. Dat wil zeggen dat hij vooralsnog alleen tegen de lamp loopt bij een controle door de politie of aan de grens. „Hij staat niet op de opsporingslijst.”

De rechter trok in september de verblijfsvergunning van de voetballer in en legde hem meteen een EU-inreisverbod voor tien jaar op. C. maakte tegen dat besluit bezwaar, maar de bestuursrechter wees dat af. Hij was al afwezig bij de uitspraak.

C. heeft een Nederlandse vriendin maar alleen een Marokkaans paspoort, mogelijk omdat zijn moeder geen geld wilde uitgeven aan een Nederlands reisdocument.

Ibrahim C. stond aan het hoofd van het B1-team van de Amsterdamse club Nieuw Sloten. Richard Nieuwenhuizen was grensrechter en werd in elkaar geschopt na een jeugdwedstrijd op 2 december 2012.

Volgens de IND is C. een ernstige bedreiging van de openbare orde. Hij is voor meer misdrijven veroordeeld dan alleen de doodslag van de grensrechter. Zo was hij betrokken bij heling en openbare geweldpleging. Ook na zijn veroordeling in de grensrechterzaak ging hij de fout in met inbraken en diefstallen. „Hij was toch een gewaarschuwd man”, vond de rechter. De houding van C. is zorgwekkend, hij heeft eindeloos hulp gehad van zorgverleners maar draait en liegt nog steeds. Bovendien gaat hij met criminelen om. Bij zijn moeder thuis lagen drugs.