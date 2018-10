Verhoren personeel Saoedisch consulaat begonnen

Het gaat om vijftien Turkse medewerkers van het consulaat. Onder hen zijn een chauffeur, een technisch medewerker en een boekhouder. Of dat nuttige informatie heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. 25 andere employees, onder wie buitenlanders, zullen nog worden ondervraagd.

De politie doorzocht tevens een bos in het randgebied van Istanbul waar de stoffelijke resten van Khashoggi zouden kunnen liggen. Eenzelfde zoekactie had volgens twee overheidsfunctionarissen plaats in een stad aan de Zee van Marmara. Dat gebeurde nadat de routes waren nagetrokken van auto’s die bij het consulaat zijn weggereden op de dag dat Khashoggi spoorloos verdween.

’Gemarteld en vermoord’

Khashoggi stapte het gebouw op 2 oktober binnen om formaliteiten te regelen voor zijn huwelijk en is nooit meer teruggezien. Volgens de Turkse autoriteiten is hij daar gemarteld en vermoord door een doodseskader dat in de morgen uit Saudi-Arabië in Turkije was aangekomen.

