Twee gewonden bij explosie ’na eerste nachtje in nieuwe huis’

Dat melden regionale media. Vrijdagmiddag was een ontploffing te horen in een woonboerderij aan de Lekerstraat. Dat huis was nét verbouwd. De bewoners hadden hun eerste nachtje in de vernieuwde woning achter de rug, schrijft Omroep Brabant.

Twee mensen zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Of het om de bewoners gaat, is niet bevestigd. Vermoedelijk hebben de twee verwondingen die meevallen, meldt de brandweer aan het Eindhovens Dagblad.

De explosie zou zijn gebeurd na het omzetten van een lichtschakelaar. De gevel knalde eruit en ook het dak is beschadigd.