Wat heerlijk, Zihni Özdil. Dankzij jou borrelde zomaar een herinnering in mij op die al een eeuwigheid voor dood in een obscuur hoekje van mijn geheugen lag. Je hebt die herinnering gereanimeerd, Zihni. Zij dartelt weer onstuimig in mij rond. Dank, fijne gozer van me.