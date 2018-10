Onderwijsplannen zijn verslechtering

D66 is – nu al weer meer dan vijftig jaar geleden – de Tweede Kamer binnengestormd met als grote punt ons staatsrechtelijk systeem te doorbreken. De kroonjuwelen, zoals we ons die allemaal nog herinneren. Ze zijn verdwenen. Het laatste uit de juwelenkist was het referendum. Ook dat is gekild. Het jonge Kamerlid van D66 Rob Jetten, voltrok het vonnis. Hij is nu fractievoorzitter. Mij viel het op dat hij als één van de belangrijkste onderwerpen waarvoor hij zich sterk wil maken, de verbetering van het onderwijs noemde. In het voetspoor van zijn voorganger Pechtold en van de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven.