Grieks eetcafé overvallen in Scheemda: mank lopende dader gevlucht

Binnenland

Advocaat: ’Verdachte in zaak martelcontainer is terminaal ziek’

Robin van O. (41), een van de verdachten in de zaak over de martelcontainer in het Brabantse Wouwse Plantage, is niet meer in staat zijn rechtszaken bij te wonen. Hij is terminaal ziek en ligt in het ziekenhuis, zegt zijn advocaat.