Assange begint rechtszaak tegen Ecuador

WikiLeaks claimt volgens Sky News dat Ecuador de mogelijkheden van Assange om contact te hebben met de buitenwereld drastisch heeft beperkt. Ook zou het Zuid-Amerikaanse land hebben gedreigd Assange niet langer te beschermen.

Eerder deze week meldden diverse media dat Ecuador nieuwe huisregels heeft bedacht voor Assange. Als hij zich niet houdt aan die richtlijnen, kan dat tot gevolg hebben dat zijn diplomatieke asiel wordt ingetrokken.

Assange moet onder meer zorgen dat zijn toilet schoon blijft en beter voor zijn kat zorgen, anders moet hij het dier inleveren. Ook mogen de Australiër en zijn gasten niet op eigen houtje apparatuur aansluiten.

Assange nam in 2012 zijn intrek in de ambassade van Ecuador in Londen, toen Zweden een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde.