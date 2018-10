Wimbledon lijft golfclub in

Tennisliefhebbers op Wimbledon kijken op een groot scherm op de ’Murray berg’ naar een wedstrijd. Nu de tennisclub grond heeft bijgekocht kunnen er meer tennisbanen gebouwd worden en dus meer liefhebbers aan een (prijzig) kaartje geholpen worden. Ⓒ AFP

LONDEN - Kerstmis wordt dit jaar wat uitgebreider dan normaal gevierd in veel woningen in Wimbledon. De 750 leden van de Wimbledon Park Golf Club krijgen rond die tijd immers een douceurtje van ongeveer één ton overgemaakt. Niets lijkt de overname van hun golfterrein door de belendende All England Tennis Club – de club van het gras tennis toernooi – immers meer in de weg te staan.