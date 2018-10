’Nederland voor ongelovige en moslim? Dat is nog maar de vraag...’

Antoine Bodar, rooms-katholiek priester: ’De Kerk die trouwt met haar tijd, zal spoedig weduwe zijn.’ Ⓒ De Telegraaf

Ontkerkelijking is in volle gang; christenen verlaten hun bedehuizen en ogenschijnlijk komt aan deze ontwikkeling pas een einde als het christendom uit Nederland is verdwenen, ten gunste van ongelovigen en moslims. Maar is zo redeneren niet louter sociologisch gedacht?