Laatste schuilplaats voor stacaravan-eigenaren

Voor Rob Garnier zat er niets anders op dan zijn spullen te pakken en de camping in Zeeland vaarwel te zeggen. „Blom schijnt zich aan de wet te houden, maar humaan kun je zijn werkwijze onmogelijk noemen.” Ⓒ GERARD VAN OFFEREN

Stacaravan-eigenaren zijn de melaatsen van de 21e eeuw. Overal, van Zeeland tot Drenthe, worden ze weggejaagd, om plaats te maken voor nieuwe klanten in dure vakantiewoningen, onder het mom: de recreant wil meer comfort. Overal? Nee, aan de boorden van de Belter Wiede in Wanneperveen is nog een camping waarvan de eigenaar weigert om zich te laten verleiden door het grote geld. Tot grote dankbaarheid van families die er in veel gevallen al drie generaties staan.