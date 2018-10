Ⓒ BAKKER, RONALD

AMSTERDAM - De kerk staat onder druk in Nederland en steeds meer gebouwen doen dienst als winkel of woning. Komt het ooit nog goed? Ja, zegt Antoine Bodar, al denkt hij dat de orthodoxe Christenen zullen overblijven. Boris van der Ham is gelukkig zonder God. Wat zeggen anderen?