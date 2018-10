Bende zwaar gestraft wegens seksueel misbruik

Volgens de krant The Guardian zei rechter Geoffrey Marson dat de schandalige behandeling van de vijftien meisjes uit Huddersfield en omgeving alles te boven ging wat hij tot dusver in zijn loopbaan had gezien en gehoord. De „langdurige, onophoudelijke en onmenselijke” kwelling van de meisjes staat „bovenaan de schaal van gemeenheid”, was het oordeel van Marson. „Het leven van deze kinderen is geruïneerd.”

De strafmaat was navenant, zeker voor de hoofddader. Zijn kompanen gaan vijf tot achttien jaar de cel in. Een viertal krijgt zijn straf 1 november te horen. Het vonnis was al eerder geveld, maar vrijdag kwamen de details naar buiten.