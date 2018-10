Na één dag ontploffing: ’Ben je blij met je huis... en nu dit’

Het dak is kapot en de pui ligt er helemaal uit. Ⓒ VENEMA MEDIA

BEEK EN DONK - „We mogen er even in van de gemeente om onze spullen eruit de halen. Of en wanneer we terug mogen is de vraag”, zegt een van de bewoners van een boerderij aan de Lekerstraat in het Brabantse Beek en Donk. De boerderij ontplofte vrijdagmiddag toen een van de bewoners een lichtschakelaar aandeed. Op de eerste dag dat het gezin erin zat, na een grondige verbouwing, ging het mis.