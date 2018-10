Studente wordt gesnapt met mes en kiest ’gedurfde’ uitleg

Jacey Fay Romano kwam afgelopen dinsdag uit de bus en liep de school binnen, toen een metaaldetector afging, zo schrijft het lokale nieuwsmedium WSPA op basis van politie-informatie. Ze moest zich melden.

In een kamer werd haar tas doorzocht. Al snel bleek er een mes van zo’n zes centimeter in te zitten. Toen schoolmedewerkers vroegen waarvoor ze dat nodig was, antwoordde Romano dat ze het gebruikte om coke vanaf te snuiven.

Ze gaf zelfs toe dat ze acht lijntjes had gesnoven voordat ze naar school kwam. Haar hart klopte hevig, zo beschrijft het politiedocument. Romano werd opgepakt op verdenking van het dragen van een wapen op schoolterrein. Ook werd ze meteen geschorst.

Volgens een woordvoerder van de Greenville School gaat het om een school voor studenten met speciale behoeftes, die meer aandacht nodig hebben en uitdagingen kennen op emotioneel en mentaal gebied.