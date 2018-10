Inbreker bakt eitje, wast kleren, scheert baard en baddert

Inbreker Tyler Love verklaarde aan de bewoonster, Mary Royster, dat hij aan het wachten was tot de droger klaar was. Terwijl Love even goed voor zichzelf aan het zorgen was, doorzocht hij ook ieder laadje in de woning. Mary Royster: „Maar hij heeft zich ook nog geschoren en zijn tanden gepoetst.

Royster zegt tegenover WAAY31 dat ze blij is dat de ongenodigde gast niet agressief was: „Ik kan er nu wel om lachen.” Ze vervolgt: „Eerst was het een beetje eng, ik ging naar buiten en belde de politie. Het wachten op de agenten was slopend. Maar ook grappig.”

De inbreker zit momenteel in de gevangenis van Limestone County. Tyler Love heeft al eerder vastgezeten voor inbraak.