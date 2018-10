VVN geschokt: bedrijven staan bellen in auto toe

Dat blijkt uit een onderzoek dat de veiligheidsclub met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) hield naar het gebruik van smartphones en afleiding tijdens het rijden.

„Het is onvoorstelbaar, maar ruim 10% van de duizend deelnemende leaserijders aan het onderzoek zegt dat ze van hun baas gewoon handheld mogen bellen achter het stuur”, zegt Rob Stomphorst van VVN. „En of dat nog niet erg genoeg is, geeft bijna 15% aan dat van hen wel verwacht wordt dat ze berichtjes lezen die naar heb verstuurd worden als ze onderweg zijn.”

’Onaangenaam verrast’

„We zijn onaangenaam verrast en dachten dat de campagnes van de afgelopen maanden juist een gedragsverandering teweeg had gebracht in de samenleving. Daarom is het schokkend dat juist bedrijven het verkeerde voorbeeld geven en in feite hun personeel opdragen de wet te overtreden. Wat ons betreft volstrekt onaanvaardbaar”, stelt Stomphorst.

Ook VNA is onthutst over de uitkomst. „Juist leaserijders rijden drie keer zoveel kilometers dan andere weggebruikers en lopen dus ook meer risico. Als je dan op je scherm tuurt kan dat desastreuze gevolgen hebben”, zegt directeur Renate Hemerik. „De hoogste prioriteit dat er een nieuwe sociale norm gaat ontstaan!”

’Onverantwoorde risico’s’

„Wij willen helemaal geen afleiding tijdens het rijden en zijn dan ook groot voorstander om ook zo min mogelijk of helemaal geen handsfree telefoongesprekken te voeren tijdens de autorit. Hoewel dit bij wet is toegestaan, is bewezen dat niet alleen social mediagebruik tijdens verkeersdeelname, maar zeker ook een telefoongesprek de aandacht afleidt van de rijtaak”, zegt Stomphorst. „Iemand die vier seconden op zijn telefoon kijkt, rijdt in feite 120 meter blind en neemt dus onverantwoorde risico’s.”

Het rechtstreeks gevolg is dat jaarlijks tientallen doden en honderden ernstig gewonden vallen door het gebruik van de smartphone achter het stuur, zo blijkt uit analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

"’Laat iedereen nou eens z’n gezond verstand gebruiken.’"

De VNA is zich bewust van de rol die autoleasemaatschappijen kunnen spelen. „We moeten het smartphone gebruik een halt toeroepen. Laat iedereen nou eens z’n gezond verstand gebruiken. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en de smartphone alleen handsfree gebruiken als we de auto instappen”, aldus Hemerik.