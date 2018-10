Nederlanders in Valencia zetten zich schrap

De beelden van het normaal zo zonnige Spanje gaan de wereld over: op Mallorca gaan Spanjaarden met bezems en zandzakken de modderstromen te lijf. Ook in Valencia is het raak. „Het water kwam gisteren door het dak heen”, vertelt de 22-jarige Lies uit Breda, die in een appartement verblijft. „Die daken zijn hier helemaal niet gebouwd op zo veel water.”

Water kan nauwelijks worden afgevoerd. Ⓒ De Telegraaf / Eigen foto Geerlink

„We hadden binnen een mooi zwembad”, lacht de twintiger. „Gisteren viel er vooral veel regen. De straten stonden blank. Maar nu komt er echt onweer aan.”

’Écht storm’

De weersvoorspellingen voor zaterdag zijn inderdaad weinig positief. Op de plaatselijke journaals zijn onheilspellende weerplaatjes te zien. Ook het Nederlandse weerbureau Weeronline waarschuwt voor regionaal 120 mm tot 150 mm regen in een paar dagen. Lies laat zich niet kisten. „Met noodweer ga ik wel een serietje kijken.”

Dit zien Nederlanders op het nieuws: onheilspellende kleuren in het oosten van Spanje, waar Valencia ligt. Ⓒ De Telegraaf / Eigen foto Geerlink

Ook Delftenaar Frans Geerlink (64) heeft dikke pech. „In alle boekjes wordt beloofd: driehonderd dagen per jaar zon. Nou, wij hebben vier dagen regen. Gisteren heeft het waanzinnig hard geregend, echt gestormd.”

Eten inslaan

Natuurlijk heeft Geerlink de vooruitzichten voor zaterdag gezien. „Er wordt méér regen en donder verwacht. We hebben alvast eten ingeslagen zodat we morgen niet naar buiten hoeven”, aldus Geerlink.

Wateroverlast in het centrum van Valencia. Ⓒ De Telegraaf / Eigen foto Geerlink

„We hebben alle pech van de wereld, want dit zijn een van de weinige dagen in het jaar dat het regent. Maar vanmiddag was het even mooi. Toen hebben we heerlijk door de stad gelopen. Dan komt iedereen ineens tevoorschijn. Toch een mooie stad om te zien - en zo hebben we nog een beetje genoten...”

Update - Het noodweer is grotendeels aan Valencia voorbijgegaan, vertellen de Nederlanders een dag later. Het heeft bij vlagen flink geregend maar het was op andere momenten ook droog. Er zijn geen meldingen van grote schade.