Kind (2) gedumpt bij kringloopwinkel met briefje van ouders

Op het briefje was te lezen: „Kind achtergelaten... geen telefoonnummer voor mama.” Het kind kon niet zeggen hoe hij heette. Ook wist hij de namen van zijn ouders of andere familieleden niet.

De politie heeft camerabeelden verspreid waarop een man te zien is met het kind. Volgens de politie was het de man die het kind dumpte waarna hij weg liep. Ook zijn er beelden van een vrouw gedeeld. Of het om de ouders van het jongetje gaat, is niet duidelijk. Een iemand is aangehouden.

Een medewerker van de kringloopwinkel liet aan de lokale omroep WREG weten dat de man naar hem toe was gekomen en zei dat de moeder van het kind niet langer voor hem kon zorgen.

Het jongetje is opgevangen door de Kinderbescherming.