’Moordbroers’ jarenlang cel in voor mislukte liquidaties

Het tweetal werd tezamen van maar liefst negen moordpogingen verdacht, waarbij volgens politie en justitie meermaals sprake moet zijn van persoonsverwisselingen. R. (25) is in april voor nog twee moordaanslagen met brandbommen in Almelo veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar. Ditmaal krijgt hij nog eens 10 jaar en 7 maanden cel extra, precies zoals het Openbaar Ministerie geëist had.

Hoewel het ’maar’ bij mislukte liquidatiepogingen bleef en ieder slachtoffer deze – soms maar ternauwernood – wist te overleven, kampen de meesten van hen nog dagelijks met de gevolgen. „Verdachte heeft volstrekt roekeloos gehandeld door met automatische wapens in woonwijken te schieten”, aldus de rechtbank over de strafbare gedragingen van R.

Kapper in brand gestoken

De meest afschuwwekkende van de reeks is wel de moordpoging op een kapper uit Enschede, die voor het oog van z’n klanten in zijn kapperszaak met brandbare vloeistof overgoten en vervolgens in brand werd gestoken. Dat hij dit nog kan navertellen is te danken aan koelbloedig ingrijpen door de overige aanwezigen. Niettemin liep hij grote brandwonden en psychische schade op, waardoor zijn leven nu als het ware stilstaat. De rechtbank meent dat W. medeverantwoordelijk voor deze poging tot moord is.

De kapperszaak in Enschede waar een kapper in brand is gestoken. Ⓒ ANP

De verklaringen van diverse getuigen, onder wie een ’kroongetuige’, zijn volgens het vonnis als betrouwbaar en geloofwaardig te kwalificeren. Aangetroffen wapens en munitie zijn eveneens aan de verdachten te koppelen.

Zelf ontkenden de twee ’moordbroers’ tijdens de rechtszaak iedere betrokkenheid. Opmerkelijk genoeg is de aanslagenreeks gedurende hun detentie tot stilstand gekomen. Tijdens de uitspraak waren zij noch hun advocaten aanwezig.