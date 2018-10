Meer dan 50 festivalgangers dood in India

Volgens Indiase media keken veel bezoekers in de buurt van een spoorbaan naar de festiviteiten, waaronder de verbranding van het beeld van de boosaardige koning Ravana. Door de hitte van de vlammen en doordat vuurwerk hun kant op vloog, liepen verscheidene kijkers de rails op om het te ontwijken. Door het harde geknal hoorden ze een aanstormende trein niet en werden ze gegrepen.

Tot overmaat van ramp kwam vrijwel tegelijkertijd op het spoortraject ook nog een trein uit tegenovergestelde richting. Op de onheilsplek stonden naar schatting 500 tot 700 mensen. De politiecommissaris van Amritsar meldde al snel dat zeker vijftig van hen om het leven waren gekomen. Hij vreesde zelfs dat het aantal dodelijke slachtoffers zou oplopen tot boven de honderd.

Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht, velen zijn er slecht aan toe De bevolking is opgeroepen bloed te komen doneren. In de deelstaat Punjab is een dag van rouw afgekondigd. Alle overheidsgebouwen en onderwijsinstellingen blijven zaterdag dicht. Premier Narendra Modi heeft de families van de slachtoffers financiële steun beloofd.