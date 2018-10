Opnieuw aanhouding voor schietincident Delft

De verdachte kwam in beeld dankzij binnengekomen informatie. Na de aanhouding zijn op twee plaatsen doorzoekingen gestart. Die zijn inmiddels afgerond. Wat precies de betrokkenheid van de verdachte is geweest, wordt op dit moment onderzocht. De jongen zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat het Openbaar Ministerie (OM) verder geen informatie naar buiten mag brengen.

Agenten schoten begin deze maand op een verdachte die op de vlucht was geslagen toen ze hem wilden aanhouden, omdat hij met een wapen voor de coffeeshop zou hebben gestaan. Later werd in Zoetermeer een achttienjarige man gewond voor een ziekenhuis gelegd. Het staat volgens het OM op dit moment niet vast dat deze man betrokken is geweest bij het incident voor de coffeeshop.

Voorarrest verlengd

Eerder op vrijdag werd bekend dat het voorarrest van een andere verdachten in de zaak, een 21-jarige man, wordt verlengd. Hij wordt ervan verdacht de bestuurder te zijn geweest van de vluchtauto die bij het incident betrokken was. Ook deze verdachte zit in beperkingen. Hij werd afgelopen woensdag aangehouden.

Op 10 oktober werd ook al een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij het beschieten van verschillende coffeeshops in de binnenstad van Delft. Zo werd op zondagochtend 16 september geprobeerd twee coffeeshops onder vuur te nemen en werden kogels afgevuurd op een coffeeshop aan de Breestraat.

Behalve de schietincidenten bij coffeeshops werd in augustus de Delftse crimineel Karel Pronk neergeschoten. Dat gebeurde op klaarlichte dag bij een koffietent aan het Kalverbos, net buiten het centrum. Wegens alle incidenten besloot Delft op 9 oktober om het politietoezicht te verscherpen. Omwonenden en ondernemers hadden afgelopen zaterdag een ontmoeting met burgemeester Marja van Bijsterveldt, waarin zij hun zorgen hebben geuit.