GL Zoetermeer: ’Interview Nawijn bij reljeugd provocerend’

WNL-verslaggever Joost Karreman en Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) voorzitter Hilbrand Nawijn werden tijdens de opnames belaagd en bedreigd, schrijft WNL. Twintig jongeren verzamelden zich op het plein en het interview moest onder politiebegeleiding worden afgemaakt.

Jordy Boerboom, GroenLinks-fractievoorzitter, stelt tegenover WNL dat er een onderliggend probleem is: „We moeten meer inzetten op preventie en het bestrijden van de armoedeproblematiek.”

’Afvragen of een interview effectief is’

Boerboom stelt dat het geven van interviews provocerend werkt wanneer rust in de wijk moet worden gecreëerd. Want rust, dat heeft Palenstein in Zoetermeer nodig, zo staat in een statement van GroenLinks te lezen. Een argument als persvrijheid veegt Boerboom van tafel: „Ja, natuurlijk maar je kunt je afvragen of een interview geven effectief is. Meneer Nawijn is altijd zo bezig met citymarketing. Dit draagt niet bij aan een positief beeld van Zoetermeer.”

Nawijn zegt tegen Omroep WNL: „Provocerend? Schei nou toch uit! Ik geef gewoon een interview en dat wordt op een onjuiste manier onderbroken.” Daarnaast spreekt Nawijn klare taal over het wel of niet geven van interviews: „Ik laat mij niks voorschrijven door GroenLinks. Ik heb een eigen partij. Het lijkt mij verstandig dat de heer Boerboom zich ook met zijn eigen partij bezighoudt.”