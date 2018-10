Russin beschuldigd van storen verkiezingen VS

Ze zou volgens het ministerie van Justitie een operatie hebben geleid en gefinancierd die bekend staat als ’project Lachta’, vernoemd naar een wolkenkrabber in Sint-Petersburg. Washington denkt dat een en ander gebeurde onder de paraplu van de Russische oligarch Jevgeni Prigozjin en de Concord-groep die deze controleert.

Door duizenden accounts aan te maken op sociale media en via andere wegen zoals e-mails die van Amerikanen leken, is geprobeerd een „informatieoorlog” te ontketenen om het politieke proces in de VS te storen.