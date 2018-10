Amper controle zwendel

Hoewel de Centrale Raad van Beroep bepaalde dat gemeenten onderzoek mogen doen in Turkije zolang ook andere bevolkingsgroepen onder de loep worden genomen, bestaat er nauwelijks animo om fraudeurs harder aan te pakken. Zo deed Schiedam, de gemeente met relatief de meeste Turkse inwoners, vanaf 2015 maar drie onderzoeken in Turkije. In Leerdam, waar ook veel Turken wonen, is er de afgelopen jaren zelfs geen enkel fraudeonderzoek gedaan. Naar schatting houden 8.000 tot 12.000 Turken hun bezittingen verborgen.

