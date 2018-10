Stevig pamflet tegen Rusland

Dat schrijven de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) in een brief over de ’veranderde veiligheidsomgeving’. Het is een spijkerhard pamflet geworden tegen Rusland en een pleidooi voor hogere defensie-uitgaven.

Die moeten niet alleen ten bate komen van de klassieke verdediging van ons land en bondgenootschap, maar ook van het digitale domein, waarop bestaande wetten geen vat lijken te hebben. „Het cyberdomein is het wilde westen”, zegt Blok in een toelichting. „We worden van alle kanten aangevallen door bandieten, zonder dat we precies kunnen herleiden welk land of organisatie er achter zit. Een hacker uit Spijkenisse die een ziekenhuis in Rotterdam aanvalt, kunnen we nog wel pakken en straffen, maar bij een Rus die via een server in Oekraïne een cyberaanval uitvoert op een Europees bedrijf, is dat lastiger.” Het sanctieregime dat afgelopen week tijdens de Europese top werd aangenomen tegen individuen die cyberaanvallen plegen, is een ’goede eerste stap’, zegt Blok.

NAVO-principe

Het NAVO-principe ’een aanval op één, is een aanval op allen’ geldt ook voor cyberspace, zegt Blok. Maar voordat we in een oorlog verzeild zijn, moeten we ons ook verdedigen. „We moeten cyberaanvallen beter herleiden en zorgen dat alle landen erkennen dat zoiets strafbaar is, zodat je kunt vergelden. Hier hanteren we het floret in plaats van de botte bijl.”

De bewindslieden sommen in hun brief de toegenomen gevaren op: de digitale aanvallen op overheid, bedrijven en vitale infrastructuur (elektriciteit, internet, drinkwater, betalingsverkeer) nemen toe. Dat bedreigt onze democratie en economie. Rusland pikte de Krim in, rommelt militair in Oekraïne en Syrië, frustreert in de Veiligheidsraad optreden van de internationale gemeenschap. Met schimmige militaire oefeningen schendt Moskou internationale afspraken. Intussen dreigt het met tactische kernbommen en investeert het in nieuwe nucleaire wapensystemen.

Volgens de ministers moet Nederland binnen de NAVO meer ’geloofwaardige defensiecapaciteiten inbrengen’ en de ’bondgenootschappelijke afspraken serieus nemen’. Die opmerking is opmerkelijk gezien de Nederlandse defensie-uitgaven. Die beslaan 1,3 procent van het bruto binnenlands product, terwijl binnen het bondgenootschap 2 procent is afgesproken. De afspraak nakomen zou jaarlijks minstens vijf miljard euro extra voor defensie vergen, een investering waarvoor premier Rutte tijdens de algemene beschouwingen weinig hoop gaf.

Nu schrijven Blok en Bijleveld duidelijk dat Nederland zich niet langer achter Amerika kan verschuilen: „Indien de Europese NAVO-partners niet de politieke wil hebben om hun deel van de last ten behoeve van de Europese veiligheid te dragen, dan is het niet realistisch te verwachten dat de VS die last wel draagt.”