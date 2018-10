Ergernis bij ouders over loze kosten voor kinderopvang

Jhonny Spaarwater met zijn vrouw Nathalie, zoontje Tygo en dochtertje Lieva. Jhonny is gestopt met zijn klachten mailen, want hij ’kreeg niet eens meer antwoord.” Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen, ergeren zich groen en geel aan in rekening gebrachte kosten voor niet genoten opvang. Vooral het factureren van vakantie- en feestdagen is hen een doorn in het oog, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. Volgens critici is het pure flessentrekkerij. „Het systeem klopt niet.”