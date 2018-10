Groeiend aantal zij-instromers op school

Manissa Koning maakte uit volle overtuiging de overstap naar een basisschool, maar de verkorte opleiding die ze ervoor moet doen valt nog helemaal niet mee. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Krommenie - Er zit een forse groei in het aantal zij-instromers in het basisonderwijs. Vorig jaar zegden 60 mannen en vrouwen hun baan op om zij-instromer te worden, tegen 353 enthousiastelingen dit jaar. Een strenge voorselectie om de verkorte pabo-studie in combinatie met werk te mogen volgen gaat daaraan vooraf.