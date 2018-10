Saoedi-Arabië bevestigt dood journalist Khashoggi

Achttien Saoedi's zijn in verband met het onderzoek naar de dood van de journalist in het consulaat in de Turkse stad op 2 oktober opgepakt. ,,Het onderzoek is nog gaande", liet de openbaar aanklager in een verklaring weten.

Koning Salman bin Abdulaziz al-Saud heeft het ontslag bevolen van adviseur Saud Al-Qahtani van het koninklijk hof en van Ahmed Asiri, de vice-directeur van de veiligheidsdienst. De koning heeft een ministeriële commissie ingesteld onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman om de veiligheidsdienst te hervormen.

Samenwerking Turkije en Saoedi-Arabië

De Saoedische koning had eerder op de dag telefonisch overleg gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Beiden hadden afgesproken dat de landen zullen samenwerken in het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi, meldde het Turkse persbureau Anadulo.

De Turkse justitie was vrijdag begonnen met het horen van medewerkers van het Saoedische consulaat in Istanbul. Volgens de Turkse autoriteiten is Khashoggi daar gemarteld en vermoord door een doodseskader dat in de morgen uit Saoedi-Arabië in Turkije was aangekomen.

Bezoek aan consulaat

Journalist Khashoggi bezocht begin oktober het Saoedische consulaat om zijn scheidingspapieren te regelen zodat hij met zijn Turkse verloofde zou kunnen trouwen. Camera’s buiten het gebouw hebben zijn vertrek echter niet geregistreerd.

De 59-jarige Khashoggi was een vooraanstaand journalist die vroeger ook de inlichtingenbaas van Saoedi-Arabië adviseerde. Onder meer vanwege diens goede contacten met Osama bin Laden, die hij enkele keren interviewde. Khashoggi (59) was een kritische reporter in een land waar de pers is gemuilkorfd. Hij leidde de grootste Engelstalige krant en tot twee maal toe het grootste Arabischtalige dagblad. Daar werd hij weggestuurd na kritische artikelen.

Eerdere ontkenning

Riyad bleef eerder volhouden niets te maken te hebben met de verdwijning van Khashoggi, die voor het laatst werd gezien toen hij op 2 oktober. Turkije gaat ervan uit dat hij daar door een speciaal ingevlogen huurmoordenaar is omgebracht. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Davusogi zijn de Saoedi’s, ondanks eerdere toezeggingen, weinig behulpzaam bij het onderzoek.

Media in Saoedi-Arabië zien in de beschuldigingen een complot van Qatar en de Moslimbroederschap, en claimen dat de vijftien agenten slechts toeristen waren. Zij leggen echter niet uit waarom zij korter dan 24 uur in Istanboel waren en louter het consulaat bezochten.

