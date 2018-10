De linkse tolerantie eindigt weer eens pardoes waar een mening onwelgevallig is

Deze week vond in Den Haag een symposium plaats over journalistieke bronbescherming. In een zaal vol hoofdredacteuren, officieren van justitie en media-advocaten trapte minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) af met een belofte van beterschap. De voorbije periode waren er immers drie voorvallen geweest waarbij het OM de vrije pers in de wielen had gereden, onder meer door een journalist onrechtmatig af te luisteren. De bewindsman zei „altijd het journalistieke recht op een scherpe pen” te zullen verdedigen. Maar, zo voegde hij eraan toe, er zijn uitzonderingen.