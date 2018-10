Satellieten voor missie Mercurius gelanceerd

De sonde heeft om 4.21 uur Nederlandse tijd een signaal naar de aarde gestuurd. Daardoor kon het controlecentrum van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Darmstadt de controle over de missie overnemen. De medewerkers applaudisseerden toen het signaal binnenkwam. De sonde had zich daarvoor losgekoppeld van de Ariane 5-raket.

Mercurius is de eerste en de kleinste planeet van ons zonnestelsel. Hij staat heel dicht bij de zon. Daardoor is het heel moeilijk om er te komen. De satellieten vliegen na vertrek één keer langs de aarde, twee keer langs Venus en zes keer langs Mercurius. Pas in 2026 komen ze in een baan rond de planeet. De omweg moet voorkomen dat de zon de satellieten meesleurt en opslokt.

De Europese satelliet heet MPO. Hij gaat tien rondjes per dag rond Mercurius draaien, en dat minstens één jaar lang. Hij moet onder meer duidelijk maken waaruit het oppervlak van de planeet bestaat. De Japanse sonde Mio moet kijken naar de omgeving van Mercurius, waaronder de zogeheten zonnewind, een stroom geladen deeltjes van de zon, die de planeet continu bombardeert.