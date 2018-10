Ivana en de Johnsons hadden een driehoeksverhouding, zo stellen Alex en Luna Johnson in het Algemeen Dagblad. En zij zijn niet verantwoordelijk voor Ivana’s dood, is de strekking van hun verhaal.

„Ivana is niet over de balkonrand gegooid”, schrijven de Johnsons. „Ze was een geliefde vriendin voor wie we veel bewondering hadden. Misschien dat de aard van onze relatie moeilijk te accepteren is voor de familie, maar de relatie was echt en wederzijds, gebaseerd op wederzijds respect en eerlijkheid. We schamen ons er niet voor.’’

Na de dood van het model, gingen de Johnson door een hel, zo verklaren zij. Alex belandde in de gevangenis tussen op geld beluste criminelen en Luna wordt tijdens haar detentie met een zenuwinzinking naar het ziekenhuis gebracht. ,,Een nachtmerrie’’, noemen de Johnsons die tijd. Omdat ze zich ook na hun detentie niet meer veilig voelen in Kuala Lumpur, pakken ze hun koffers, om niet meer terug te keren naar Kuala Lumpur, ook niet om te getuigen. „We zijn niet gedagvaard en hadden al genoeg verklaard aan de politie.” Bovendien willen ze niet weer in de cel belanden.

Ivana’s nabestaanden reageren teleurgesteld op de publicatie. ,,Lezers die er een heel klein beetje nadenken, zien ook dat dit een zwaktebod is van de Johnsons. Ze hebben hier de kans om hun verhaal uit de doeken te doen, over wat er gebeurde die avond. Maar in plaats daarvan spelen ze stervende zwaan. Mensen mogen daaruit hun conclusies trekken.”

Hij noemt het ’te walgelijk voor woorden’ dat Johnson in één moeite refereert aan Ivana als iemand met een ontspoord leven en iemand met wie hij een driehoeksverhouding had. ,,Dat is het toppunt van hypocrisie. Hoe kan hij zeggen dat Ivana te jong was voor het leven dat zij leidde en er tegelijkertijd wel onderdeel van uitmaken? Rijm dat maar eens met elkaar.”