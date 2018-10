Annet Malherbe: Ik vond het slap om onder het mes te gaan

Haar keuken is roze. De fluffy grijze boskat past er beeldig bij. ,,Wil je appeltaart?" vraagt Annet. ,,En liever koffie of thee?" Ik ben nooit nerveus voor een interview, maar dit keer wel. In de verhalen die ik ter voorbereiding las met een van de grootste actrices van ons land, stond net iets te vaak dat ze niet van interviews houdt. Dat voelt ongemakkelijk. Ik gooi het er maar meteen in.

Houd je niet van interviews?

,,Nou ja", zegt Annet, ,,ik zit al zolang in dit vak. Ik ben er wel een beetje klaar mee om over mezelf te praten. Of het moet met mijn werk te maken hebben. En ik ben nogal direct. Niet iedereen is daar tegen bestand. Ik had ooit een interview en toen liep de journalist halverwege weg.

Ik heb nog steeds geen idee waarom. Had ik iets verkeerd gezegd, een snibbige ondertoon in mijn stem, keek ik raar uit mijn ogen? Ik heb haar nog gebeld en gemaild. Ik wilde het echt graag weten, want daar kan ik iets van leren. Maar ze wilde niet eens meer met me praten."

Word je graag aardig gevonden?

,,Ik denk dat iedereen op een bepaalde manier aardig gevonden wil worden. Maar in mijn geval niet koste wat kost. Ik word dit jaar 61. Ik loop al een aardige tijd mee en heb veel geleerd in mijn leven. Ik doe de dingen op mijn manier en volg mijn eigen pad. Ik hoor weleens van mensen dat ik te heftig overkom. Ik zeg wat ik vind, dat klopt. Maar ik wil ook graag dat mensen zich bij me op hun gemak voelen."

Je speelt serieuzere rollen dan vroeger, toen je vaak werd gecast voor komische karakters. Heeft dat met je gewichtsverlies te maken, denk je? Zo van: 'Dikke mensen zijn altijd lollig'?

,,Als dikke vrouw heb ik me nooit geschaamd voor mijn lichaam. Ik had er geen enkele moeite mee om in Gooische Vrouwen in badpak te verschijnen. Dat schaamteloze is leuk om naar te kijken. En ik speel nog steeds wel rollen als 'lastige tante' of 'hysterische oma'. Als ik een strakke lurexbroek aantrek, zie ik er belachelijk genoeg uit."

Als je er niet mee zat, waarom heb je dan zoiets ingrijpends ondergaan als een gastric bypass?

,,Dat had echt met mijn gezondheid te maken. Ik had een te hoge bloeddruk en zat tegen suikerziekte aan. Maar ik heb heel lang getwijfeld. Ik vond het toch een beetje slap van mezelf om onder het mes te gaan. Ik was eerder al eens afgevallen met de hulp van een obesitaskliniek en vond dat ik het dit keer gewoon zelf moest kunnen. Onder het motto: 'Elk pondje gaat door het mondje'. Dan eet je maar wat minder. Daarnaast hang ik ook de theorie aan dat je niet moet snijden in een gezond lichaam.

Maar een vriendin maakte zich oprecht zorgen over mijn gezondheid en ging daarover het gesprek aan. 'Ga nou eens een keer praten met zo’n arts', zei ze. Dat deed ik dus. De arts hoorde me aan en zei: 'Twee dingen: zelf blijvend afvallen gaat je niet lukken, want hormoontechnisch zal je lichaam altijd weer proberen terug te gaan naar het hoogste gewicht dat ’t heeft gehad en van die hormonen kun je niet winnen. En ten tweede: van snijden in een gezond lichaam is geen sprake, want met je huidige gewicht is je lichaam verre van gezond.'"

Dus het had niets met ijdelheid te maken?

,,Niet als drijfveer voor de operatie, maar ik ben natuurlijk wel een beetje ijdel. Ik houd van jurkjes en hoge hakken. Die schoenen droeg ik ook wel toen ik 120 kilo woog, maar dan was ik ’s avonds echt gesloopt; alles deed pijn."

En nu?

,,Ik vind het heerlijk dat ik nu gewoon een jurk uit een rek kan pakken en dat die me dan gewoon past. Maar ik ben ook weer niet zo ijdel dat ik van alles in mijn gezicht laat spuiten. Ik wil wel een keer mijn oogleden laten optrekken als ik er het geld voor heb, maar dat is omdat ik een beetje last heb van die plooien. Verder hoef ik er niet jonger uit te zien dan ik ben. Je hebt ook oude mensen nodig in de film."

