Zes aanhoudingen na steekpartij in Heerlen

HEERLEN - De politie heeft zes aanhoudingen verricht na een steekpartij in een woning aan de Rubensstraat in Heerlen. Daarbij zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn met ernstige verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.