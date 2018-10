Grieken blij met stemming over naam Macedonië

SKOPJE - Griekenland heeft opgetogen gereageerd op de eerste stemronde over de naamswijziging van buurland Macedonië. Het Macedonische parlement stemde vrijdagavond in met de nieuwe naam Republiek Noord-Macedonië. De meerderheid van twee derde die noodzakelijk is om de naamsverandering door te voeren in de grondwet, werd precies gehaald: 80 van de 120 afgevaardigden gingen akkoord. De wijziging is nog niet definitief, want er volgen nog meer stemrondes.