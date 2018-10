Derde verdachte schietincident Zaandam gezocht

Bij dit ziekenhuis werd het slachtoffer nogmaals beschoten. Ⓒ AS Media

ZAANDAM - De politie zoekt een derde verdachte van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident vorig week op de Burcht in Zaandam. De man, van wie een signalement is vrijgegeven, heeft volgens de politie ook met een vuurwapen geschoten. Of hij ook gericht op het negentienjarige slachtoffer heeft geschoten, is op dit moment niet duidelijk.