1 / 2 1 / 2 Ivana Smit. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Voor de tweede keer duikt Alexander Johnson op in de media. De man die in augustus weigerde te getuigen in de rechtbank tijdens het onderzoek naar de dood van de Nederlandse Ivana Smit, besloot vandaag op zijn voorwaarden de pers te woord te staan.