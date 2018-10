’Natuurlijk doet het je wat als je wordt bedreigd’

De 52-jarige boswachter Kuypers werkt nu twee jaar als boswachter in de Oostvaardersplassen. Ⓒ Rene Bouwman

Het is een unieke plek, waar vogelaars van heinde en verre naartoe komen om de grutto, baardmannetje, kiekendief, ijsvogel, roerdomp of lepelaar te bewonderen. De Oostvaardersplassen is een waar eldorado voor natuurliefhebbers. „Ik vertel liever over de natuur en deel de verwondering, dan ruzie te maken met mensen die boos zijn over het afschieten van edelherten”, zegt boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer.