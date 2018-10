’Gemeenten moeten Nederturkse steuntrekkers controleren’

Dat blijkt uit de reacties op het nieuws van De Telegraaf vanochtend. De Telegraaf onthulde dat gemeenten nog steeds vrijwel niet controleren of Nederturken die hier bijstand aanvragen, bezit hebben in Turkije. Wie zo’n uitkering wil, moet eigenlijk eerst het eigen vermogen opeten. Maar het blijkt dat mensen met een royaal huis in Turkije geen last hebben van die regel en toch gewoon bijstand kunnen krijgen.

„Oppakken en uitzetten. Met de hele familie”, oordeelt PVV-Kamerlid Léon de Jong over de fraudeurs. „Ga maar in Turkije frauderen.” Hij wil dat gemeenten, die nu nog zelf mogen weten hoe ze controle uitvoeren, verplicht worden om te handhaven.

VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken vindt het ’te gek voor woorden’ dat er nog zo veel gefraudeerd wordt zonder controle. „Dat voelt niet alleen onrechtvaardig, maar is onrechtvaardig.” Ze wil dat staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) gemeenten er op wijst dat ze moeten controleren.

CDA-Kamerlid Rene Peters wil ook dat er meer controle is. „Het deugt niet en het is slecht voor het draagvlak dus je zal moeten handhaven. Ik ga de staatssecretaris vragen waarom dat in godsnaam niet gebeurt.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vult aan: „Fraude is onacceptabel en moet daarom met alle mogelijke middelen bestreden worden. Gemeenten moeten dus meer inzetten op aanpak van deze fraude want misbruik is funest voor het draagvlak voor sociale zekerheid.”

Het ministerie is bezig met het probleem. „De wet is glashelder over de verplichtingen die bijstandsgerechtigden moeten naleven en hoe gemeenten deze moeten handhaven. Een onderzoek naar vermogen en bezit in het buitenland kan daarbij noodzakelijk zijn. Waar nodig staat het ministerie gemeenten bij. En wordt momenteel onderzocht of en hoe de wet zo aangepast kan worden dat er nog beter gehandhaafd kan worden”, laat staatssecretaris Van Ark via een woordvoerster weten. Ze benadrukt dat handhaving complex is voor gemeenten maar wijst die plaatsen erop dat zij onder meer gebruik kunnen maken van de hulp van het Internationaal Bureau Fraude- informatie (IBF), de SVB of private partijen.